Cães em situação de maus-tratos são resgatados pela polícia em Fortaleza

No local, foram encontrados 14 cachorros desnutridos, sem higienização e sem espaço adequado para viver

Nesta segunda-feira, 21, uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resgatou 14 cachorros. Os animais estavam desnutridos e foram encontrados dentro de uma casa, situada no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza. O tutor dos cães, de 56 anos, foi preso em flagrante.

Em uma inspeção rotineira da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), com apoio do 19° Distrito Policial (DP), a uma reforma, um dos agentes precisou subir em um muro para verificar o andamento da construção. Foi neste momento que o investigador percebeu que, na casa ao lado, havia dezenas de animais vivendo em situação de maus-tratos.

Sobre o assunto Homem encontra dois filhotes de onça-parda em estrada de Mato Grosso: "Momento inexplicável"

Governo espanhol aprova projeto de lei de proteção aos animais

Entra em vigor lei que proíbe eutanásia de animais em centros de zoonoses do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia confirmou que não havia higienização e nem espaço adequado para os cães viverem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), os agentes flagraram os animais comendo as próprias fezes, o que indica que os cachorros não foram alimentados por muito tempo.

O homem, que se diz tutor dos cachorros, foi levado à DPMA. Na unidade, ele alegou não ter condições de alimentar todos os cachorros, no entanto, foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais. Os cachorros foram recolhidos e encaminhados para uma organização não governamental (ONG) de proteção aos animais.



Tags