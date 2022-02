Moro fala em "segurança pública bastante ruim" no Ceará

O presidenciável Sergio Moro (Podemos) afirmou que ouviu de cearenses queixas sobre a realidade da segurança pública no Ceará. Ele esteve no estúdio da rádio O POVO CBN, no programa O POVO da Tarde, para entrevista com as jornalistas Neila Fontenele e Letícia Lopes. Ponderou, no entanto, não ter "análise profunda" sobre a administração de Camilo Santana (PT).

"O que nós ouvimos aqui, o que eu tive foi um pouco mais de contato, é uma situação da segurança pública bastante ruim. Ontem até teve uma chacina", ele disse, referindo-se a Juazeiro do Norte, com quatro mortos e cinco baleados.

"E eu aqui registro minha solidariade às vítimas e aos parentes das vítimas, isso é extremamente lamentável. Houve um assassinato (no Pirambu, de um comunicador), também, que chamou muita atenção no Ceará, e aparentemente um atentado a um deputado, isso tem que ser investigado", concluiu com os exemplos, mencionando ato criminoso contra o deputado estadual André Fernandes (PL). "São todos episódios lamentáveis", definiu Moro.

