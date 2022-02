Tabata Amaral declara voto em Ciro em cenário contra Lula ou Bolsonaro

Durante participação no podcast "Flow", a parlamentar foi questionada sobre os possíveis cenários com a participação do pedetista. Em ambos, ela optou pelo ex-colega de partido

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) disse que votaria no pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, em uma eventual disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante participação no podcast "Flow", nessa segunda-feira, 7, a parlamentar foi questionada sobre os possíveis cenários com a participação do pedetista. Em ambos, ela optou pelo ex-colega de partido.

"Voto no Ciro", garantiu sobre disputa contra Bolsonaro. "Entre Ciro e Lula?", perguntou o apresentador do programa, o youtuber Monark. "Ciro", respondeu ela novamente.

Tabata deixou o PDT de Ciro Gomes no ano passado, após um longo processo, dificultado pela saída fora da janela partidária determinada pela Justiça Eleitoral. Em 2019, ela e sete integrantes do partido contrariaram a orientação da legenda e votaram a favor da reforma da previdência. À época, o posicionamento da deputada foi criticado por Ciro, que disse sentir "desgosto de filha".

O episódio é relembrado com tristeza por Tabata, que conta ter recebido ataques e ameaças de morte após a fala do pré-candidato à Presidência.

A deputada filiou-se ao PSB em setembro do ano passado. O partido tem negociado apoio ao PT nas eleições presidenciais e é um dos cotados para abrigar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que pode compor a vice na chapa petista.

Tabata, por sua vez, já havia declarado que é contra essa aliança, e que o partido não irá obrigá-la a fazer campanha para Lula. "É o que eu gostaria? Não. É o que eu acho bom para o PSB, partido grande, com história? Também não. Acho que é muito ruim para o PSB, mas vou seguir", disse a congressista em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Em um eventual 2° turno entre Lula e Bolsonaro, a deputada, no entanto, declara seu voto para o primeiro. "Minha inclinação não é votar no PT no primeiro turno, mas não terei dúvidas em fazê-lo no segundo turno, como fiz em 2018".

