Moro diz que plano fiscal de Ciro não dará certo e afirma entender mais de economia

O ex-ministro Sergio Moro (Podemos) afirmou que o programa econômico idealizado por Ciro Gomes (PDT) para o Brasil não vai funcionar. Afirmou que entende "muito mais" dos vários assuntos que ele trata, como a economia.

"Posso até falar do projeto de economia dele, por que é que não vai funcionar. Posso falar das propostas de desenvolvimento que ele tem para o País, posso falar de combate à corrupção, da construção de um Brasil para o futuro, sem problema nenhum", afirmou Moro, segundo quem o fator que inviabiliza o debate é o modo "ofensivo" de Ciro.

Questionado sobre os problemas que percebe no plano de Ciro para a economia, Moro respondeu inicialmente que "não quer comentar projeto político dos outros". Mas seguiu: "Você tem de buscar uma estabilização da relação entre o PIB e a dívida. E a proposta do ex-ministro envolve um desrespeito a esse controle quando ele defende que os investimentos poderiam ficar fora do teto" de gastos.

Para Moro, no âmbito de um governo federal, isso significa não ter limites para o gasto público. "A proposta do Ciro é basicamente querer ter basicamente um cheque em branco, como é a do Lula." Embora defenda que o papel do Estado é central na recuperação econômica, o pré-candidato do PDT comenta com frequência que nunca gastou mais do que arrecadou.

A ideia de equilíbrio fiscal frequenta os discursos de Ciro Gomes e os do seu principal economista, o secretário do Planejamento e Gestão, Mauro Filho, também do PDT. Sobre o teto de gastos, que congela investimentos públicos em áreas como saúde pública, é comum que Ciro o qualifique como anomalia exclusiva do Brasil.