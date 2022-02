Moro critica governo Camilo por condução da crise do motim da PM do Ceará

O ex-ministro Sergio Moro (Podemos) afirmou ao Jogo Político, do O POVO, que o motim de parte da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no início de 2020, poderia ter sido solucionado sem a "criação de tantas arestas" entre os policiais paralisados e o governo de Camilo Santana (PT).

"Claro que o cidadão fica revoltado com policial em greve, paralisado, porque expõe ele em segurança, mas essa atitude de confronto ao nosso ver acabou levando ao fim da greve, mas gerou um desestímulo à atividade policial, e depois se refletiu nos indicadores de segurança no Estado", opinou o presidenciável.

Ele seguiu: "Eu não estou dizendo que os policiais deveriam ter tido as pretensões deles acolhidas, mas talvez pudesse ter sido resolvido sem a criação de tantas arestas."

Ao longo da entrevista Moro também falou sobre a escalada da violência no Ceará, com uma chacina em Juazeiro do Norte com quatro mortos, um assassinato de um comunicador no bairro Pirambu, na periferia de Fortaleza, além de um atentado contra o deputado estadual André Fernandes (PL).

