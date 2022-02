Sergio Moro é o entrevistado do Jogo Político desta terça, assista ao vivo

A edição desta terça-feira, 8, do Jogo Político, recebe o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para ser entrevistado. Ele é pré-candidato a Presidência da República pelo Podemos e falará sobre as estratégias a serem traçadas durante a disputa eleitoral, os rumos de sua visita ao Ceará e os impactos dela nas suas alianças no Nordeste.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guálter George conta novos bastidores sobre a política no quadro Alguém me Disse, que nesta semana irá abordar sobre o MDB no mundo das federações partidárias.

Já no Histórias do Poder, o editor-chefe de Política Érico Firmo comenta a respeito dos 90 anos do voto feminino no Brasil.

É logo mais às 15h. Hoje começamos um pouco mais cedo e contamos com a sua participação. É ao vivo por meio do Facebook, Twitter e YouTube do O POVO. Até já!

Tags