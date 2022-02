Deputado André Fernandes denuncia tentativa de homicídio após carro ser alvo de tiros

O parlamentar estava viajando junto com seus assessores da cidade do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, com destino a Cariús, no interior do Ceará, quando veículo foi abordado com sete tiros

O deputado estadual André Fernandes (PL) usou as redes sociais para afirmar ter sofrido uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, 8. Segundo o parlamentar, ele estava viajando junto com seus assessores da cidade do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, com destino a Cariús, no interior do Ceará, quando o carro onde estava foi perseguido por uma motocicleta e foram efetuados, pelo menos, 7 disparos contra o automóvel.

O caso aconteceu quando o deputado passava pelo município de Solonópole. Em publicação, Fernandes afirmou que os disparos atingiram a carenagem, vidros e um dos pneus, porém, como o veículo é blindado, ninguém foi atingido pelos disparos. Em suas redes sociais, o deputado comentou o medo de seus assessores e familiares, além de reclamar por não ter direito a segurança.

Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio! Uma motocicleta nos acompanhou e efetuou aproximadamente 7 disparos no meu veículo. Um dos tiros atingiu o pneu, mas andamos vários kms mesmo com o pneu furado. Foi uma fuga intensa!!! pic.twitter.com/EKp7FzG2bX

O parlamentar também afirmou já ter registrado Boletim de Ocorrência na Delegacia de Iguatu. Ele chegou a cobrar investigações diante das ameaças que defende estar sofrendo. Logo depois, o governador Camilo Santana (PT) publicou nas suas redes sociais que deve prosseguir com a apuração severa do caso.

Determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 8, 2022









