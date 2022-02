Chacina em Juazeiro do Norte: homens encapuzados invadem casa e matam quatro pessoas

Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma chacina em Juazeiro do Norte na madrugada desta terça-feira, 8. Entre os feridos está uma criança.

Segundo o relatório da ocorrência, testemunhas informaram que cerca de sete criminosos armados invadiram uma residência no bairro Triângulo por volta das 3 horas da madrugada e atiraram contra as vítimas. Uma mulher e três homens, que não tiveram as identidades informadas, morreram no local.

Outras cinco pessoas, todas do sexo feminino, também foram atingidas pelos tiros e foram socorridas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags