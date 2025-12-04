Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vilazinha de Belém traz Jesus ao centro da experiência natalina

Vilazinha de Belém traz Jesus ao centro da experiência natalina

O evento gratuito acontece a partir desta sexta-feira, 5, com experiência imersiva recriando espaços da antiga Belém na capital cearense
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Tudo começa na manjedoura — e, como se refizesse o caminho dos Reis Magos guiados pela estrela, o público que se aproximava do espaço iluminado na noite de quinta-feira, 4, era conduzido à recriação da Vilazinha de Belém, com instalação próxima ao templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

O evento gratuito, uma experiência imersiva na época natalina, chega à Fortaleza pela primeira vez com a promessa de centralizar a mensagem da data no nascimento de Jesus Cristo. Para alcançar o seu objetivo, propõe aos visitantes uma “viagem no tempo”.

“O diferencial da Vilazinha de Belém é que ela foca em Jesus Cristo, no aniversariante. Nós não temos nada contra a árvore de Natal, Papai Noel, presentes… Tudo isso faz parte, mas o foco e o centro precisa ser Jesus Cristo”, reflete o élder Joni L. Koch, liderança da Igreja no Brasil.

Com mais de 133 mil luzes e uma árvore de Natal de 12 metros de altura, o espaço ainda conta com uma exposição de presépios de diferentes regiões do Brasil e do mundo, incluindo produções oriundas de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, além dos Estados Unidos e da Itália.

“É um projeto que já está há mais de seis meses sendo desenhado, pensado em todos os detalhes”, explica a coordenadora de marketing da Vilazinha, Amanda Veras. “A construção veio a partir do início da segunda quinzena de novembro. Então, levou quase 20 dias”.

Na cerimônia de abertura, o acender oficial das luzes foi guiado por uma figura pública: o treinador Luiz Felipe Scolari, o “Felipão”. A escolha foi inspirada em sua trajetória de vida e atuação.

“É espetacular, é a recriação de uma ideia que a gente tem de Belém, de algo que a gente ouvia. E vir aqui, ser a pessoa que deu luz à Vilazinha foi maravilhoso”, elogiou Felipão.

A iniciativa também recebeu a visita do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). “Está sendo um motivo de muita satisfação, um espaço que, além de bonito, é onde se evangeliza, onde se resgata vidas, onde se recupera, se ressocializa pessoas. Então, eu serei um daqueles que convida os fortalezenses para conhecerem essa cidade de Jesus”, opinou o prefeito.

População afetada por alagamentos em Caucaia recebe doações do projeto Mãos que Ajudam | LEIA MAIS

Vilazinha de Belém: atração recém-inaugurada encanta crianças e adultos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 –
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 – "Sinta Sua Luz" chega à capital cearense, no bairro de Lourdes, trazendo ao público uma jornada sensorial e interativa que resgata o espírito do Natal.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 –
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 – "Sinta Sua Luz" chega à capital cearense, no bairro de Lourdes, trazendo ao público uma jornada sensorial e interativa que resgata o espírito do Natal.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 –
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 – "Sinta Sua Luz" chega à capital cearense, no bairro de Lourdes, trazendo ao público uma jornada sensorial e interativa que resgata o espírito do Natal.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 –
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: A Vilazinha de Belém 2025 – "Sinta Sua Luz" chega à capital cearense, no bairro de Lourdes, trazendo ao público uma jornada sensorial e interativa que resgata o espírito do Natal.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: Luiz Felipe Scolari e Elder Joni A Vilazinha de Belém 2025 –
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-12-2025: Luiz Felipe Scolari e Elder Joni A Vilazinha de Belém 2025 – "Sinta Sua Luz" chega à capital cearense, no bairro de Lourdes, trazendo ao público uma jornada sensorial e interativa que resgata o espírito do Natal.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A experiência natalina, que já acontece em São Paulo, foi expandida para as cidades de Fortaleza e Curitiba. Na capital cearense, os primeiros visitantes ressaltam a iluminação e a recriação da atmosfera natalina como um dos pontos que mais chamam a atenção.

“Muitas pessoas se preocupam com presentes, com coisas assim, que realmente a gente sabe que trazem alegria, mas o verdadeiro significado da Vilazinha, o propósito principal, é sentirmos realmente o nascimento de Jesus Cristo”, afirma a administradora Gerlane Paula, 40, que visita o espaço com os filhos.

O espaço, aberto oficialmente ao público nesta sexta-feira, 5, seguirá em exposição até o dia 6 de janeiro de 2026 (exceto 24 e 31 de dezembro), das 18h às 22h, na Avenida Santos Dumont, 7553, Bairro de Lourdes.

Vilazinha de Belém 2025 - Serviço

  • Local: Av. Santos Dumont, 7553 (Bairro de Lourdes) 
  • Horário: 18h às 22h
  • Data: Todos os dias de 5 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2025 (exceto 24 e 31 de dezembro)
  • Atrações musicais (coral): sexta-feira a domingo, a partir das 18h
  • Entrada gratuita

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar