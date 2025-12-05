Ceará tem redução de 6,6% nos homicídios entre janeiro e novembro

Imagem de apoio ilustrativo. Casos de homicídios são investigados pelo DHPP / Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

O Ceará teve redução de 6,6% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) entre janeiro e novembro deste ano. Ao todo, foram contabilizados 2,7 mil mortes no período, contra 2,9 mil ocorrências no mesmo intervalo de 2024. Os casos envolvem homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios. Os dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) foram divulgados nesta sexta-feira, 5, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Leia Mais | PM é morta por companheiro, também policial, durante discussão no Eusébio No balanço, no mês de novembro de 2025, foram contabilizadas 263 mortes, apresentando redução de 2,6%. No mesmo período no ano passado, o Estado teve 270 mortes. O cenário acontece logo após o mês de outubro ser considerado o mais violento do ano, com 284 casos. Em Fortaleza, o cenário também foi de redução de crimes. Nos 11 primeiros meses do ano, a Capital teve 64 mortes a menos no período. Foram 692 registros de janeiro a novembro deste ano, contra 756 CVLIs no ano passado, o que representou uma redução de 8,5% dos óbitos. Ainda na Capital, o mês de novembro também teve queda nos casos, redução de 12,3%. Ao todo, foram 50 ocorrências neste ano, contra 57 no mesmo período de 2024.