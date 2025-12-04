Iguatu: obras de Hospital Regional do Centro-sul são iniciadas

Objetivo é reduzir transferências e ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população

As obras do novo Hospital Polo Regional do Centro-Sul , no município de Iguatu , a 325,56 km de Fortaleza, foram iniciadas . A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Para as obras, o investimento financeiro foi de R$ 312 milhões. O espaço contará com 347 leitos, sendo 240 de internação — dos quais 40 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) — além de 107 leitos complementares.

Hospital beneficiará mais de 450 mil pessoas

Conforme a Casa Civil do Ceará, o novo hospital irá beneficiar mais de 453 mil pessoas da macrorregião do Centro-Sul.

A população de pelo menos 17 municípios será atendida. São eles: Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Deputado Irapuã Pinheiro, Mombaça, Piquet Carneiro, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Quixelô, Saboeiro e Umari.