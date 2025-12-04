Iguatu: obras de Hospital Regional do Centro-sul são iniciadas

Iguatu: obras de Hospital Regional do Centro-sul são iniciadasObjetivo é reduzir transferências e ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população
As obras do novo Hospital Polo Regional do Centro-Sul, no município de Iguatu, a 325,56 km de Fortaleza, foram iniciadas. A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).
Objetivo é reduzir transferências e ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população do Centro-Sul.
Para as obras, o investimento financeiro foi de R$ 312 milhões. O espaço contará com 347 leitos, sendo 240 de internação — dos quais 40 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) — além de 107 leitos complementares.
Hospital beneficiará mais de 450 mil pessoas
Conforme a Casa Civil do Ceará, o novo hospital irá beneficiar mais de 453 mil pessoas da macrorregião do Centro-Sul.
A população de pelo menos 17 municípios será atendida. São eles: Acopiara, Baixio, Cariús, Catarina, Deputado Irapuã Pinheiro, Mombaça, Piquet Carneiro, Cedro, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Quixelô, Saboeiro e Umari.
“Tenho absoluta convicção de que esta é uma grande conquista histórica para o povo do Centro-Sul. Estamos juntos para, cada vez mais, fortalecer o Sistema Único de Saúde com esse importante hospital”, afirmou o gestor estadual na publicação.
A unidade de saúde contará com 14 especialidades. Confira abaixo na lista:
- Clínica Médica
- Clínica Pediátrica
- Ortopedia
- Neurologia
- Nefrologia
- Gastroenterologia
- Pneumologia
- Oncologia
- Saúde Mental
- Cardiologia
- Cirurgia Bucomaxilofacial
- Mastologia
- Urologia