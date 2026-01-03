Venezuela: Trump diz que viu ação 'ao vivo' e fala sobre petróleo

Numerosas questões opõem desde 2013 a Venezuela e os Estados Unidos. O atual presidente Donald Trump acirrou as disputas / Crédito: NICHOLAS KAMM / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 3, que assistiu “ao vivo” a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e da esposa dele, em uma operação militar que foi para ele “como um programa de televisão”. “Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos”, disse Trump em entrevista à emissora Fox.