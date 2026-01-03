Venezuela: Trump diz que viu ação 'ao vivo' e fala sobre petróleo

Trump diz que viu captura de Maduro 'ao vivo' e que EUA se envolverão com petróleo da VenezuelaO presidente dos Estados Unidos da América afirmou que assistir à operação do presidente venezuelano foi como "um programa de televisão" e revelou intenções sobre o petróleo venezuelano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 3, que assistiu “ao vivo” a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e da esposa dele, em uma operação militar que foi para ele “como um programa de televisão”.
“Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos”, disse Trump em entrevista à emissora Fox.
A operação foi “muito bem organizada” e nenhum americano perdeu a vida, acrescentou o mandatário republicano. De acordo com ele, Maduro está sendo levando a Nova Iorque em um dos navios da Marinha dos EUA que estavam próximos ao Caribe.
Ainda na entrevista, Trump afirmou que os EUA estarão "fortemente envolvidos" com o petróleo venezuelano. O país invadido é rico em terras raras e indústria petroleira.
Segundo o presidente americano, ele chegou a conversar com Nicolás Maduro uma semana atrás. Segundo o americano, o governo do país sul-americano tentou negociar uma saída do poder de forma pacífica, mas Trump disse ter recusado.
Reações
A invasão dos Estados Unidos à Venezuela provocou uma série de reações no Brasil e pelo mundo. Líderes de países como Rússia, Colômbia e Cuba condenaram o ataque. O presidente brasileiro Lula (PT) também condenou a operação e falou em "precedente perigoso" para a região.
A captura de Maduro e da esposa dele foram comemoradas por lideranças da direita bolsonarista no Brasil. Parlamentares comemoraram o que chamaram de "liberdade do povo venezuelano" e fizeram insinuações de que Lula teria destino similar.
EUA invadem Venezuela
O presidente Donald Trump anunciou neste sábado, 3, a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro após um “ataque em grande escala” dos Estados Unidos contra Caracas e outras regiões do país. A procuradora-geral dos EUA anunciou acusações por narcotráfico e terrorismo.
Maduro foi formalmente acusado de narcotráfico pela Justiça dos Estados Unidos em 2020, e o Departamento de Estado oferecia uma recompensa de 50 milhões de dólares (271 milhões de reais na cotação atual) por informações que levassem à sua prisão.
“Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e retirado do país”, afirmou Trump em sua rede Truth Social.