'Desses ataques, sairemos vitoriosos', diz ministro do Interior da Venezuela

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, gritou neste sábado (3) o slogan "venceremos" após os bombardeios dos Estados Unidos, depois dos quais o paradeiro do presidente Nicolás Maduro é desconhecido.

"Não é a primeira luta, não é a primeira batalha contra este povo", disse Cabello em uma mensagem transmitida pela TV estatal. "Ao final desses ataques, nós venceremos. Viva a pátria! Viva! Leais sempre! Traidores nunca!".