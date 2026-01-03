Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Desses ataques, sairemos vitoriosos', diz ministro do Interior da Venezuela

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, gritou neste sábado (3) o slogan "venceremos" após os bombardeios dos Estados Unidos, depois dos quais o paradeiro do presidente Nicolás Maduro é desconhecido.

"Não é a primeira luta, não é a primeira batalha contra este povo", disse Cabello em uma mensagem transmitida pela TV estatal. "Ao final desses ataques, nós venceremos. Viva a pátria! Viva! Leais sempre! Traidores nunca!".

