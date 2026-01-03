Múcio, Itamaraty e Casa Civil participam de reunião sobre conflito entre EUA e Venezuela
O ministro da Defesa, José Múcio, e as secretárias-executivas do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, e da Casa Civil, Miriam Belchior, participam da reunião de emergência convocada pelo governo brasileiro para discutir o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Também participam do encontro diplomatas do Itamaraty e assessores do Palácio do Planalto.
A reunião, realizada presencialmente no Ministério das Relações Exteriores, foi convocada para avaliar a posição do governo brasileiro sobre o bombardeio promovido pelos norte-americanos em território venezuelano, além da captura do presidente do país, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores.
Antes mesmo do desfecho da reunião, no entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou pelo X. Na primeira fala sobre o conflito, Lula não mencionou o nome de Maduro ou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas disse que a ofensiva norte-americana ultrapassa "uma linha inaceitável" e representa "uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela".