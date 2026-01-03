Lula condena ação dos EUA na Venezuela: 'Inaceitável'

Presidente afirma que bombardeios e captura de Maduro afrontam a soberania, ameaçam a estabilidade internacional e abrem "precedente perigoso" na região / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou, na manhã deste sábado, 3, o ataque dos Estados Unidos em território venezuelano, classificando a operação como uma “afronta gravíssima à soberania venezuelana” e um "precedente perigoso" para a comunidade internacional. Em nota, publicada nas redes sociais, Lula afirmou que os bombardeios e a captura do presidente do país vizinho ultrapassam “uma linha inaceitável”.

Apelo à ONU e defesa do diálogo O presidente cobrou uma resposta firme da comunidade internacional, especialmente da Organização das Nações Unidas (ONU), diante do que classificou como uma grave violação da ordem internacional. “A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio”, afirmou. Lula concluiu reiterando que "o Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”. Confira a fala de Lula na íntegra "Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz.