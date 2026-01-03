Decisão de Trump de derrubar Maduro está repleta de riscos: quais são eles e o que ainda não se sabe

Getty Images Um homem passa caminhando ao lado de um mural em Caracas com o rosto do presidente venezuelano Nicolás Maduro. É possível que os Estados Unidos queiram que muitos de seus inimigos deixem o poder. Mas eles normalmente não enviam militares para destituí-los fisicamente. O despertar abrupto da Venezuela assumiu duas formas.

Seus residentes acordaram repentinamente com um barulho ensurdecedor: o som de sua capital, Caracas, sob o ataque dos bombardeios americanos direcionados à infraestrutura militar. Seu governo também acordou agora de qualquer ilusão de que a intervenção militar dos Estados Unidos ou a mudança de regime fossem apenas uma ameaça distante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o líder venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e levado para fora do país. Agora, ele enfrenta acusações de tráfico de armas e drogas. Seu paradeiro exato é desconhecido e seus colegas exigiram provas de que ele continua vivo. Os EUA não realizam uma intervenção militar direta na América Latina como esta desde a invasão do Panamá em 1989 para derrubar o então governante militar Manuel Noriega.

Naquela época, assim como agora, Washington apresentou a ação como parte de uma campanha mais ampla contra o tráfico de drogas e a criminalidade. Os EUA há muito tempo acusam Maduro de liderar uma organização criminosa dedicada ao tráfico ilegal, algo que ele nega veementemente. Designaram como grupo terrorista estrangeiro o "Cartel dos Sóis", nome com o qual os EUA se referem a um grupo de elites venezuelanas que, segundo afirmam, orquestram atividades ilegais como o tráfico de drogas e a mineração ilegal. Esta última operação, executada diretamente dentro de uma capital soberana, marca uma escalada dramática na participação dos EUA na região.

Mudança de regime A destituição forçada de Maduro será aclamada como uma grande vitória por algumas das figuras mais belicistas do governo dos Estados Unidos, muitas das quais têm argumentado que apenas uma intervenção direta poderia forçar Maduro a abandonar o poder. Washington não o reconhece como presidente do país desde que as eleições de 2024 foram amplamente rejeitadas pelos observadores internacionais por não terem sido livres nem justas. Para o governo da Venezuela, essa intervenção confirma o que vem afirmando há algum tempo: que o objetivo final de Washington é uma mudança de regime.

A Venezuela também acusou os EUA de quererem "roubar" suas reservas de petróleo, as maiores do mundo, e outros recursos, uma acusação que considerou justificada depois que os EUA confiscaram pelo menos dois petroleiros na costa. Getty Images A Venezuela acusou os EUA de quererem "roubar" suas reservas de petróleo, as maiores do mundo Os ataques e a captura ocorrem após meses de escalada militar dos Estados Unidos na região. Os EUA enviaram para a região o seu maior contingente militar em décadas, composto por aviões de combate, milhares de soldados, helicópteros e o maior navio de guerra do mundo.