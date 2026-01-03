Trump diz que prisão de Maduro garante dominância dos EUA

Trump diz que destino de Maduro pode se repetir e afirma manter todas as opções militares com frota dos EUA em posição / Crédito: Saul Loeb / AFP

Em um discurso marcado por retórica de força militar e segurança nacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 3, que a prisão de Nicolás Maduro representa não apenas o fim de uma ameaça direta aos EUA, mas também a retomada da "dominância americana" no Hemisfério Ocidental. O presidente declarou que qualquer autoridade venezuelana que não atue de forma "justa" poderá sofrer o mesmo destino do ex-presidente venezuelano.

O presidente também voltou a acusar a Venezuela de ter confiscado ativos e infraestrutura petrolífera de empresas norte-americanas, classificando o episódio como “o maior roubo de propriedade americana da história”. Trump afirmou que o embargo ao petróleo venezuelano permanece em vigor e que os Estados Unidos só recuarão quando todas as suas exigências políticas e estratégicas forem atendidas. Apesar de declarar que “o povo venezuelano está livre”, Trump não detalhou prazos nem mecanismos para a reconstrução institucional do país ou para a devolução do poder a autoridades civis eleitas.

