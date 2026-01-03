China e Rússia condenam ataque a Maduro: 'Grave violação do direito internacional'

A reação ocorreu após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar nas redes sociais que forças americanas haviam capturado o líder venezuelano durante uma ofensiva militar que incluiu bombardeios a alvos no país. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da China, o governo de Xi Jinping afirmou estar "profundamente chocado" com o que descreveu como o uso flagrante da força por parte dos Estados Unidos contra um Estado soberano. Segundo o comunicado, a ação representa uma grave violação do direito internacional e dos princípios básicos que regem as relações entre países. A diplomacia chinesa afirmou ainda que a ofensiva americana ameaça a estabilidade regional, ao colocar em risco a paz e a segurança na América Latina e no Caribe.

Pequim reiterou sua oposição a iniciativas que considera hegemônicas e defendeu o respeito à soberania e à integridade territorial da Venezuela. No mesmo texto, o governo chinês instou Washington a respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas e a interromper ações que, segundo Pequim, atentam contra a segurança de outros países. Apesar da condenação formal, interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disseram à BBC News Brasil não acreditar que a China ou a Rússia estariam dispostas a um confronto militar direto com os Estados Unidos em defesa da Venezuela, mesmo diante da intervenção americana ocorrida neste sábado (3/1), quando alvos foram atingidos em cidades como Caracas e Trump anunciou a captura de Maduro.

Moscou fala em 'agressão armada' Aliada histórica do governo venezuelano, a Rússia também reagiu à operação anunciada pelos Estados Unidos. Em comunicado divulgado neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que Washington cometeu um "ato de agressão armada" contra a Venezuela. "Esta manhã os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável", disse a diplomacia russa.