EUA x Venezuela: entenda como ofensiva pode impactar a economia brasileira

Trump x Maduro: O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, a depender da duração e da intensidade do conflito, pode trazer impactos para economia brasileira / Crédito: NICHOLAS KAMM / AFP

O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela gera incerteza sobre o impacto total na economia brasileira, cuja mensuração depende do desdobramento geopolítico. Economistas preveem impactos nas relações comerciais, especialmente risco de pressão inflacionária se houver interrupção no fornecimento de petróleo e fertilizantes importados, e se o preço do petróleo subir. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Ele pontua ainda que o mercado venezuelano é um destino das exportações brasileiras, que também deverão ser impactadas. Mas pondera que ainda não é possível cravar como será o desdobramento político dessa relação dos Estados Unidos com a Venezuela. O Brasil importa principalmente adubos ou fertilizantes químicos (40,4%) e alumínio (30,7%) da Venezuela, e exporta açúcares e melaços (15,2%) Mercado financeiro A reação do mercado financeiro, envolvendo câmbio e bolsa, não pôde ser analisada imediatamente por ter ocorrido em um sábado. Segundo Eleutério, a reação do mercado financeiro deve acontecer com um pouco mais de clareza a partir de segunda-feira. “Essas variáveis de câmbio e bolsa são fundamentais para no que diz respeito aos impactos na economia brasileira, nas economias de uma maneira geral", explica.

“Assim como vieram venezuelanos atravessando a fronteira para o Brasil, no governo do Chávez e do Maduro, também poderão - dada a incerteza política, a mudança de quadro - acontecer novos impactos na fronteira com a Venezuela. Começa a ter crise humanitária e outros problemas", completa. Em recente entrevista ao Conexão Record News, Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, explicou que as movimentações de Washington sobre o combustível fóssil venezuelano se dão por dois motivos: quebras de contratos sem as devidas indenizações a empresas americanas e a queda das reservas do país. Na ocasião, Simões apontou que a movimentação, além de causar variações nos preços do produto, também interferem nos países da região, por se aumentar o risco de investimento em países emergentes.