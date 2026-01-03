Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump garante que vice da Venezuela disse estar disposta a cooperar com EUA

Trump garante que vice da Venezuela disse estar disposta a cooperar com EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que está disposta a cooperar com Washington após a captura de Nicolás Maduro, afirmou neste sábado (3) Donald Trump. 

"Marco acabou de ter uma conversa com ela e ela está disposta a fazer o que considerarmos necessário para que isso funcione", declarou o presidente americano sobre o futuro da Venezuela em uma coletiva de imprensa.

sct-jz/dga/cr/mar/jc/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar