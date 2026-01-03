Guterres se diz "alarmado" com ação dos EUA na Venezuela e fala em "precedente perigoso"

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse estar "profundamente alarmado" com a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou com a detenção do líder venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores. Segundo Guterres, a escalada da tensão na Venezuela traz "potenciais implicações preocupantes para a região".

"Independentemente da situação na Venezuela, tais acontecimentos constituem um precedente perigoso", afirmou Guterres em comunicado divulgado neste sábado.