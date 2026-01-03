Representantes de Corina Machado e oposição da Venezuela se recusam a comentar ação dos EUA
Canais e representantes ligados à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, se recusaram a comentar a operação dos EUA na Venezuela.
Os porta-vozes da líder se recusaram a comentar, diz a Associated Press. No final de 2024, Machado saiu da clandestinidade após 11 meses e viajou para a Noruega em meio a homenagens pelo Prêmio Nobel da Paz.
"Neste momento não há um pronunciamento oficial sobre fatos reportados na Venezuela. Qualquer informação confirmada será difundida oportunamente pelos canais oficiais", diz a Voceria Oficial da Venezuela, canal no X que busca concentrar informações oficiais da oposição venezuelana.