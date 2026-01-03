Venezuela: Governo convoca população às ruas após ataque dos EUA

Numerosas questões opõem desde 2013 a Venezuela e os Estados Unidos. O atual presidente Donald Trump acirrou as disputas / Crédito: NICHOLAS KAMM / AFP

O Governo da Venezuela classificou a operação militar dos Estados Unidos como uma agressão que busca apenas se apoderar dos recursos naturais do país, e convocou o povo a ir para as ruas contra o ataque norte-americano. Os EUA atacaram a Venezuela com bombardeios em Caracas e capturaram o ditador Nicolás Maduro e a esposa dele neste sábado, 3. O presidente americano, Donald Trump, confirmou a informação.