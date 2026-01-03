Maduro enfrentará acusações de narcotráfico e terrorismo, diz procuradora-geral dos EUA
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, são acusados de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos e em breve responderão perante a Justiça, anunciou neste sábado, 3, a procuradora-geral americana, Pam Bondi.
“Em breve enfrentarão todo o rigor da Justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”, declarou Bondi em uma mensagem no X.
Maduro e sua esposa foram capturados e retirados da Venezuela em uma operação militar dos Estados Unidos, anunciou o presidente Donald Trump.
Leia mais
-
A linha do tempo da escalada da tensão entre Venezuela e EUA: dos bombardeios no Caribe ao ataque de Trump ao país e captura de Maduro
-
Após prisão de Maduro, políticos brasileiros travam guerra de narrativas nas redes sociais
-
Vice-presidente da Venezuela exige "prova de vida" de Maduro e primeira-dama