Países próximos à Venezuela como Rússia, Irã e Cuba rechaçam ataques dos EUA

Soldados colombianos destacados em Cúcuta são vistos em veículos militares na passagem de fronteira com a vizinha Venezuela, em 3 de janeiro de 2026, após as forças americanas capturarem o líder venezuelano Nicolás Maduro depois de lançarem um "ataque em larga escala" contra o país sul-americano. / Crédito: SCHNEYDER MENDOZA / AFP

Países próximos à Venezuela e outros aliados de seu presidente, Nicolás Maduro, como Rússia, Irã e Cuba, rechaçaram neste sábado, 3, os ataques dos Estados Unidos contra a nação caribenha. O presidente americano, Donald Trump, confirmou em sua rede Truth Social um ataque em grande escala e a captura de Maduro junto com sua esposa, Cilia Flores, que foram retirados do país.

O governo venezuelano denunciou uma "gravíssima agressão militar" de Washington e decretou estado de exceção Líderes internacionais aliados da Venezuela rejeitaram os acontecimentos após meses de advertências de Trump a Maduro. Em contraste, o presidente argentino Javier Milei celebrou a captura do dirigente chavista. Rússia A Rússia condenou a ação militar dos Estados Unidos, afirmando que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia.

"Isto é profundamente preocupante e condenável", declarou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado. O governo exigiu depois informações “imediatas” sobre o paradeiro de Maduro. Irã O Irã, que mantém estreitos vínculos com a nação sul-americana rica em petróleo, condenou "firmemente o ataque militar americano".

"O Ministério das Relações Exteriores do Irã condena firmemente o ataque militar americano contra a Venezuela e a flagrante violação da soberania nacional e da integridade territorial do país", indicou a diplomacia iraniana em um comunicado. Cuba Aliada histórica da Venezuela na região, Cuba denunciou um "terrorismo de Estado contra o bravo povo venezuelano" e contra as Américas, segundo uma publicação do presidente Miguel Díaz-Canel. O líder cubano pediu uma "reação da comunidade internacional" contra o "ataque criminoso" dos Estados Unidos.

Colômbia O presidente colombiano, Gustavo Petro, repudiou os ataques "com mísseis" em Caracas e ordenou a mobilização de militares na fronteira com a Venezuela. A Colômbia é, neste ano, membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, razão pela qual o mandatário de esquerda pediu que o órgão se reúna "imediatamente". União Europeia A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, pediu "moderação" e respeito ao direito internacional após conversar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.