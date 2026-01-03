Vice-presidente da Venezuela exige "prova de vida" de Maduro e primeira-dama

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acompanhado de sua esposa, Cilia Flores, chega ao Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ) em Caracas, em 2 de agosto de 2024. / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou na madrugada deste sábado, 3. desconhecer o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, e exigiu uma "prova de vida" de ambos após o ataque dos Estados Unidos ao país caribenho. "Diante dessa situação brutal e diante desse ataque brutal, nós desconhecemos o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores", declarou Rodríguez em um áudio transmitido pela televisão.