Colômbia mobiliza militares para fronteira com Venezuela após ataques dos EUA

Imagem do incêndio em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, após uma série de explosões em Caracas. Explosões, acompanhadas por sons semelhantes a sobrevoos de aeronaves, foram ouvidas em Caracas por volta das 2h da manhã de 3 de janeiro, relatou um jornalista da AFP. / Crédito: LUIS JAIMES / AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou neste sábado, 3, que ordenou a mobilização de militares para a fronteira com a Venezuela, após ataques dos Estados Unidos que, segundo Donald Trump, terminaram com a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Leia também | Venezuela diz que bombardeios dos EUA atingiram populações civis

Petro classificou as ações de Washington como uma "agressão à soberania" da América Latina e disse que elas terão como consequência uma crise humanitária. Embora tenha proposto que a situação seja resolvida por meio do "diálogo", o presidente de esquerda afirmou na rede X que ordenou o "desdobramento da força pública" na fronteira com a Venezuela, onde atuam diversos grupos armados ilegais que se financiam com o narcotráfico. Petro não mencionou a prisão de Maduro, um dos líderes mais próximos de seu governo na região. Mais cedo, o presidente colombiano havia solicitado uma reunião "imediata" da OEA e da ONU para "estabelecer a legalidade internacional da agressão" dos Estados Unidos.

A Colômbia ocupa neste ano uma cadeira como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, motivo pelo qual pediu que esse órgão seja convocado. O presidente de esquerda tem sido um dos maiores críticos do desdobramento militar ordenado por Trump no Caribe nos últimos meses para supostamente combater o narcotráfico. Petro acrescentou em outras publicações que determinou medidas para "preservar a estabilidade na fronteira". Um repórter da AFP observou normalidade no principal posto fronteiriço entre os dois países.