App Temu é investigado na UE por venda de produtos ilegais

Comissão quer saber se itens vendidos na plataforma chinesa cumprem padrões e são seguros. Empresa pode ser multada em até 6% do faturamento global

"Queremos garantir que a Temu está cumprindo a Lei dos Serviços Digitais [DSA, na sigla em inglês]", justificou a comissária de competição do bloco, Margrethe Vestager , em comunicado, citando o regulamento europeu que trata de desinformação e conteúdos ilegais em plataformas.

A Comissão também quer saber se a plataforma violou regras do DSA com suas táticas agressivas de vendas e seu "design potencialmente viciante ", que inclui programas de recompensa gamificados.

A venda de itens falsificados no marketplace chinês preocupa a comissária Vestager, que quer saber como a empresa fiscaliza e combate "comerciantes desonestos" que oferecem "produtos fora dos padrões".

As multas em caso de descumprimento do DSA podem chegar a até 6% do faturamento global da plataforma.

Em 11 de outubro, a Comissão intimou a Temu pela segunda vez a explicar como evita riscos ao consumidor, à saúde pública e ao bem-estar dos usuários.

A Comissão já abriu outros processos semelhantes contra as redes sociais X (antigo Twitter) e TikTok e a plataforma de comércio eletrônico chinesa AliExpress.