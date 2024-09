Detetive do Instagram: site para saber quem viu seu perfil pode ser golpe

Um novo site que promete revelar quem visita o perfil de um usuário no Instagram ganhou alcance com o público na última semana. A plataforma Detetive do Instagram afirma que fornece um relatório com dados sobre quem acessa algum perfil na rede da Meta apenas com o nome de usuário.

No entanto, não há comprovação da veracidade das informações ou sobre o método utilizado para coletar os dados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em comentários no site “Reclame Aqui”, indivíduos relatam que pagaram o valor de R$ 27 pelo relatório completo sobre os seguidores, mas não receberam o serviço.