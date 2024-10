PMEs faturaram R$ 64,5 milhões no e-commerce no terceiro trimestre de 2024

O montante representou um crescimento de 48% no rendimento se comparado com o mesmo período de 2023. O ticket médio dos pedidos realizados foi de R$ 298,9

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) digitais do Ceará faturaram, no terceiro trimestre do ano (julho, agosto e setembro), R$ 64,5 milhões. O montante representou um crescimento de 48% no rendimento se comparado com o mesmo período de 2023.

As informações são do levantamento feito pela Nuvemshop, que é uma plataforma de e-commerce da América Latina, que analisou as vendas realizadas pela sua base de lojistas do dia 1º de julho de 2023 até o dia 30 de setembro de 2024.

O estudo traz informações acerca do número de pedidos realizados nesses empreendimentos, que de acordo com o apresentado, aumentou 54%, o que totalizou em 216 mil vendas feitas no intervalo desses três meses. O ticket médio no períofo foi de R$ 298,9.