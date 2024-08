Bloqueio do X (Twitter) gera enxurrada de memes; confira os melhores

Enquanto o X não cai totalmente, internautas enchem a rede social com piadas sobre a decisão do magistrado. Confira memes

A medida do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender o X (Twitter) no Brasil foi parar entre os assuntos mais comentados nos últimos dias.

Diversos usuários relataram preocupação com a extinção da rede no País e outros aproveitaram para compartilhar memes. "Adeus, Twitter" e "O Twitter morreu" foram alguns dos títulos usados para fazer brincadeiras com a situação.

O bloqueio da rede social X no Brasil começou a ter efeito na madrugada deste sábado, 31, e até mesmo internautas de outras partes do mundo lamentaram a suspensão. Veja a seguir os melhores memes sobre o bloqueio da plataforma.