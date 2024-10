Escova de dente que cresce em árvore? Entenda a nova moda do TikTok

Galho de árvore usado para limpeza de dentes viraliza no TikTok; entenda origem, onde encontrar e como usar.

Vídeos de pessoas utilizando uma espécie de galho de árvore para escovar os dentes viralizou no TikTok nas últimas semanas e têm deixado alguns internautas curiosos acerca dessa prática.

De acordo com a editora independente de artigos odontológicos, Today's RDH, na Arábia Saudita e em muitos outros países muçulmanos, o bastão de mastigação é conhecido como miswak , que significa “bastão de limpeza dos dentes” ou “bastão usado nos dentes e gengivas para limpá-los” em árabe.

Hoje, com a disseminação rápida de informações, essa prática voltou a ser conhecida e estudada.

Ao longo dos séculos, os palitos de mascar foram feitos de uma variedade de árvores, como as árvores arak, conhecidas como “árvores de escova de dentes” (o nome binomial é Salvadora pérsica), nativas do Oriente Médio, grande parte da África e Índia.

No entanto, existem sinônimos em diferentes dialetos árabes, como “siwak” ou “miswaki”. Além disso, os bastões de mastigação têm nomes diferentes em diferentes culturas, como “qesum” em hebraico, “koyoji” em japonês e “mastic” em latim.

Porém, se fosse feito à mão, seria necessário um pedaço de um galho de uma árvore Arak cortado em cerca de 15 cm de comprimento e cerca de 1 cm de diâmetro.

Após encontrá-las, o ideal é cortar cerca de 1,5 cm da casca de uma das pontas do galho e, em seguida, mastigar as fibras expostas com seus molares para soltá-las e fazê-las se abrirem, segundo informações publicadas em um dos artigos científicos da Today's RDH.

Outra forma de fazer isso é mergulhar a ponta aparada do galho em um copo de água por cerca de quatro horas para ajudar a soltar as fibras e torná-las mais fáceis de separar.