Temu: com descontos de 90%, concorrente da Shopee chega ao Brasil

Empresa explodiu no cenário do mercado online em 2023, ganhando popularidade e chega ao mercado brasileiro prometendo preços convidativos

No site e no aplicativo da varejista são oferecidos descontos que chegam até a 90%, além de cupons de desconto, frete grátis e roleta virtual de prêmios.

A companhia estabeleceu seu nome com um modelo de compras coletivas, permitindo que as pessoas economizassem dinheiro recrutando amigos para comprar o mesmo item em grande volume.

Desde então, tem liderado consistentemente as paradas globais de download de aplicativos, com pouco menos de 152 milhões de americanos usando-o todos os meses, de acordo com dados coletados pelo portal SimilarWeb.



Compras na Temu vão ser taxadas?

O lançamento da Temu no Brasil vem um dia depois do Senado aprovar a cobrança de imposto de 20% sobre importados que custem até US$ 50 (R$ 265).

ENTENDA quanto as compras online vão custar a mais com a “taxa das blusinhas”

O dispositivo legal, aprovado inicialmente pela Câmara dos Deputados e referendado pelo Senado Federal, instituiu a cobrança de 20% de Imposto de Importação sobre compras internacionais de pessoas físicas abaixo de US$ 50.

Em contrapartida, prevê um desconto de US$ 20 sobre os 60% de Imposto de Importação cobrado nas compras internacionais com valores entre US$ 50 e US$ 3.000.

Segundo um comunicado oficial da empresa, a Temu também está estabelecendo um pedido mínimo de R$ 65 para cada compra, que inclui o ICMS estadual de 17%.