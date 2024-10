IA da Meta: veja comandos inusitados para testar na ferramenta

A Inteligência Artificial (IA) da meta está disponível para usuários do WhatsApp Crédito: Divulgação / Meta

As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa da Meta, incluindo um chatbot que pode ser usado no Facebook, Instagram e WhatsApp, estão sendo implementadas no Brasil. O recurso permite que usuários façam pesquisas e criem imagens nativamente pelas redes. O recurso pode também ser usado para pedidos mais inusitados dos internautas, até mesmo dentro de grupos de conversa. Diversos memes estão repercutindo nas redes sociais após os usuários fazerem comandos específicos para a IA. Veja a seguir alguns desses comandos que foram testados pelo O POVO.

IA da Meta: imagens geradas no sentido literal Uma das funções que mais tem chamado atenção é a criação de imagens pela IA da Meta. No entanto, alguns comandos mais literais podem confundir a ferramenta e gerar imagens inusitadas. Por exemplo, peça para a ferramenta gerar uma imagem de algum personagem “plantando bananeira”. Ela entenderá que o personagem estaria plantando uma muda da planta ao invés de fazendo a pose de ponta a cabeça. Outro exemplo é pedir para ele criar imagens de comidas com nomes inusitados como “pé de moleque” ou “romeu e julieta”.

Comando de geração de imagem na Meta IA Crédito: Captura de tela/WhatsApp IA da Meta: gerar textos como famosos Outro recurso que envolve pessoas famosas ou personalidades históricas é a simulação de conversas. A Meta AI pode fingir ser cantores, escritores e até políticos falando sobre diversos temas. Por exemplo, é possível pedir que ele se passe pelo narrador Galvão Bueno falando sobre a importância da democracia.

IA da Meta: gerar textos como autores do passado A ferramenta tem a capacidade de produzir textos no estilo de escritores, como Gregório de Matos. A funcionalidade ajuda a imaginar como autores do passado se comunicariam atualmente através do WhatsApp. Comando de geração de texto na Meta IA Crédito: Captura de tela/WhatsApp IA da Meta: criação de piadas aleatórias Ela pode ainda tirar umas risadas com piadas. Ele utiliza modelos conhecidos para gerar humor, ou tentar, com a explicação entre parênteses. É possível pedir que faça piadas com os mais variados temas que o usuário pedir.

IA da Meta: composição uma música No momento, a Meta AI não é capaz de produzir sons, mas pode compor músicas. Ao receber a instrução "componha uma música", o recurso produz letras de músicas. Por exemplo, é possível pedir que ele componha uma música estilo rock sobre gatos. Empresa cria pet tecnológico com IA para apoio emocional de pessoas; ENTENDA Como desativar a IA da Meta no WhatsApp? Disponível nas plataformas da Meta, a IA não poderá ser removida dos aplicativos, porém, é possível silenciá-la.