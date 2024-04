Terremoto de magnitude 4,7 atinge Nova York e causa apreensão

Fenômeno foi registrado às 11h23min (horário de Brasília) e teve epicentro em Nova Jersey (estado fronteiriço de Nova York, do outro lado do rio Hudson), a 5 quilômetros (km) de profundidade, conforme o USGS.

Um terremoto incomum de magnitude 4,7 afetou os arredores de Nova York nesta sexta-feira, 5. Segundo o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), a cidade tremeu por alguns segundos em vários lugares, além de outras áreas da região nordeste do país norte-americano.

As escolas públicas da capital nova-iorquina não relataram sinais imediatos de danos ou edifícios comprometidos, segundo Nathaniel Styer, outro porta-voz. “O lugar mais seguro para os nossos filhos neste momento é nas nossas escolas, as escolas estão funcionando normalmente”, disse ele.

Porta-voz da prefeitura de Nova York, Fabien Levy, informou que nenhum dano ou ferimento significativo foi relatado até o momento. “Continuamos a avaliar a situação”, escreveu ele em publicação no X (antigo Twitter). O Corpo de Bombeiros local afirmou que não houve relatos iniciais de danos.

A Casa Branca disse em comunicado que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , foi informado sobre o terremoto e está “em contato com autoridades federais, estaduais e locais à medida que aprendemos mais”.

“Este é um dos maiores terremotos na Costa Leste no último século”, disse ela, acrescentando que o estado estava levando a revisão “extremamente a sério”.

A governadora Kathy Hochul disse aos nova-iorquinos que o estado não identificou nenhuma situação de risco de vida, mas mesmo assim estava revisando todas as infraestruturas vulneráveis.

Previsão do Serviço Geológico dos EUA indica chance de 3% de um grande tremor secundário nos próximos dias, de uma magnitude de até 5 e 46% de um tremor de menor escala, que teria uma magnitude de 3.

Nathaniel Styer pediu para que os nova-iorquinos se prepararem para um tremor secundário: “Em caso de tremor secundário, caia no chão, cubra a cabeça e o pescoço e proteja-se adicionalmente sob uma peça sólida de mobília, próximo a uma parede interna ou em uma porta”.

Terremoto em Nova York causa apreensão

No centro de Manhattan, a habitual cacofonia do trânsito ficou mais alta por conta dos motoristas que buzinavam nas ruas. Alguns moradores do Brooklyn ouviram um som estrondoso e seu prédio tremeu.