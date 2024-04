Terremoto em Taiwan: enfermeiras agarram berços para salvar bebês

A equipe queria manter os bebês no centro, com medo de que uma janela próxima pudesse quebrar e feri-los. O terremoto deixou mais de mil mortos em todo o país.

Governo brasileiro manifesta solidariedade por terremoto em Taiwan; VEJA

Terremoto em Taiwan: entenda o que aconteceu



Um terremoto de magnitude acima de 7,5 foi sentido em Taiwan nesta quarta-feira, 3. O povoado de Hualien, o mais próximo do epicentro do tremor, a cerca de 150 km da capital, ficou devastado com o abalo sísmico. Todas as mortes registradas foram desse local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram prédios residenciais destruídos, deslizamentos de terra, e pessoas aguardando o terremoto passar em trens e pontes. Foram registrados casos de falta de luz e queda na conexão de internet em toda a ilha.