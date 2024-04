Trump ataca juiz que ampliou ordem de silêncio durante julgamento em Nova York

O juiz estendeu ontem a proibição já imposta a Trump, de atacar publicamente testemunhas, jurados ou funcionários da corte, alegando que os membros de sua família ou do promotor de Manhattan, Alvin Bragg, também deveriam ser protegidos de ataques. A ordem chega depois de Trump agredir o juiz e sua filha em uma série de publicações na Truth Social.

Merchan disse na ordem desta segunda-feira que o "padrão de Trump de atacar membros da família de juristas e advogados designados para seus casos não serve a nenhum propósito legítimo. Isso só amedronta os envolvidos no processo."

A defesa de Trump informou que buscava a recusa do juiz do caso, porque sua filha trabalhava para uma consultoria política que esteve a serviço do Partido Democrata, do presidente Joe Biden. "Sua Senhoria tem um interesse neste caso que justifica a recusa", ressaltaram os advogados em uma apresentação judicial.