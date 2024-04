O que diz o Exército israelense sobre a morte de sete voluntários em Gaza

O Exército israelense reafirmou nesta sexta-feira (5) que a morte em um bombardeio de sete voluntários da ONG americana World Central Kitchen (WCK) em Gaza foi um "erro grave". A organização, fundada pelo famoso chef espanhol José Andrés, disse que sete de seus trabalhadores - três britânicos, uma australiana, um polonês, um canadense-americano e um palestino - morreram em um "ataque israelense dirigido", com um alvo designado, contra seu comboio na noite de segunda-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Abaixo, a versão do Exército israel de como ocorreram os fatos.

As 300 toneladas de alimentos da WCK a bordo de um navio do Chipre foram descarregadas em um píer próximo a Deir al Balah, no centro de Gaza. A área era vigiada pelo Exército israelense.

A operação deveria ser realizada durante quatro noites, de acordo com o Exército, e a carga deveria ser transferida para o armazém dentro do território à noite, para evitar "debandadas" de pessoas famintas, que já causaram várias mortes em Gaza. Foi a segunda vez que a organização conseguiu levar um navio com suprimentos de alimentos do Chipre até o cais. A WCK forneceu ao Exército todas as coordenadas de seus veículos e sua rota. O comboio de oito caminhões dirigiu por 20 minutos ao longo da estrada costeira ao sul e, às 22h28, quatro veículos do WCK se juntaram a ele perto de um centro da ONG. Todos os quatro carros tinham o logotipo da WCK na parte superior, mas "o operador (do drone) não conseguiu vê-lo no escuro", insistiram os militares israelenses.

Foi então que, de acordo com o exército, um homem armado subiu em um dos caminhões e "começou a atirar", levantando temores de que "o comboio tivesse sido interceptado pelo Hamas". O comboio continuou seu caminho e parou no "Hangar A", onde "o homem armado desceu", de acordo com o Exército. O Exército mostrou aos repórteres imagens do vídeo do drone, em que um homem parece estar disparando um rifle automático de cima do caminhão. Na época, o comando militar tentou entrar em contato com a ONG, disse o general aposentado Yoav Har-Even, que está liderando a investigação interna sobre o incidente. Mas o oficial de segurança da WCK na Europa não conseguiu entrar em contato com a equipe no local, acrescentou.