Fugitivos de Mossoró: quem são os homens que foram presos no Pará

A dupla de fugitivos de Mossoró, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, foi encontrada e presa na tarde dessa quinta-feira, 4. Os dois foram os primeiros a fugirem de um presídio federal no Brasil, no último dia 14 de fevereiro.

A prisão ocorreu após uma mudança na estratégia das forças de segurança. Rogério e Deibson são apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho do Acre e têm mais de 80 processos judiciais no Tribunal de Justiça do Acre, conforme informações do portal g1 Rio Grande do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com eles, a polícia apreendeu vários celulares e um fuzil. Não houve troca de tiros com os policiais.