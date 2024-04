Açude Gargalheiras volta a sangrar após 13 anos; população comemora com fogos

Reservatórios monitorados no estado acumulam 63,36% da capacidade. Além de abastecer a cidade de Acari, o açude complementa o abastecimento do município de Currais Novos

Crédito: Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte

Após 13 anos, o açude Gargalheiras, localizado no município de Acari, no Rio Grande do Norte, sangrou na noite dessa quarta-feira, 3. O momento foi marcado por comemorações da população do entorno, que esperava pela sangria desde o dia 19 de maio de 2011, última vez em que o fenômeno foi registrado.

De acordo com o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn), o açude atingiu a capacidade máxima, que é de 44,4 milhões de metros cúbicos (m²), às 23h15min.

O Gargalheiras também foi palco das gravações do filme "Bacurau", do diretor Kléber Mendonça Filho, lançado em 2019. Pelas redes sociais, o cineasta relembrou a produção do longa e comemorou a sangria do açude.