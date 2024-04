Terremoto de 7,7 é sentido em Taiwan: o que se sabe até agora

Os túneis ao longo da chamada Rodovia Suhua, que percorrem a costa leste, são bastante longos e acredita-se que diversas vítimas estejam presas no local. Ainda não se sabe o estado delas nem quanto tempo levará para as equipes de resgate chegarem até lá.

Terremoto em Taiwan: infraestruturas desabaram



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram prédios residenciais destruídos, deslizamentos de terra, e pessoas aguardando o terremoto passar em trens e pontes. Foram registrados casos de falta de luz e queda na conexão de internet em toda a ilha.

Terramoto de magnitude 7.5 atingiu Taiwan e o Japão. Alerta de Tsunami emitido no Japão.



Pelo menos sete pessoas morreram e 711 ficaram feridas, segundo um novo balanço provisório de Taiwan.#Taiwan#Japão#Tsunami pic.twitter.com/NzZ8lFvckP — MisterMar (@XMisterMar) April 3, 2024

Terremoto em Taiwan: capital há 150 km foi atingida



Todas as mortes aconteceram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto, no leste da ilha, informou o Corpo de Bombeiros. No entanto, diversos outros locais foram afetados.