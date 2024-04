Taiwan registra o terremoto mais forte em 25 anos; entenda

O povoado de Hualien, o mais próximo do epicentro do tremor , a cerca de 150 km da capital, ficou devastado com o abalo sísmico. Pelo menos quatro pessoas morreram e vários imóveis ficaram destruídos, incluindo dois prédios que tombaram.

Essa é uma área montanhosa e pouco povoada, que fica na costa leste de Taiwan.

Terremoto em Taiwan: ameaça de tsunami

Logo após o terremoto, as autoridades de Taiwan e do Japão emitiram alertas de tsunami para as regiões costeiras. Eram esperadas ondas de até três metros na costa sudoeste do Japão.

No entanto, os alertas foram sendo rebaixados horas depois. A agência meteorológica do Japão pediu aos moradores que permanecessem “vigilantes para tremores secundários com intensidade semelhante” por uma semana.



Nas Filipinas, um alerta de tsunami foi emitido, mas foi cancelado. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou em uma atualização, cerca de duas horas depois, que a ameaça “havia passado”.