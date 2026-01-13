Mães relatam descaso em atendimento pediátrico no Hospital Luís França

Emergência Pediátrica do Hospital Infantil Luís França, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

Mães de duas crianças relataram descaso durante o atendimento pediátrico realizado no Hospital Luís França, em Fortaleza, na tarde de quarta-feira, 7. O caso foi denunciado à unidade hospitalar, via Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O Hapvida, responsável pela gestão do Hospital Luís França, informou a razão da demora e lamentou o tempo de espera das famílias.