Vítima de tentativa de feminicídio faz campanha para comprar órtese

Elisangela, vítima de tentativa de feminicídio, ainda carrega as cicatrizes do crime / Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma mulher vítima de tentativa de feminicídio está realizando uma campanha para arrecadar recursos financeiros destinados à compra de uma órtese de braço e ao custeio do tratamento de saúde. Elisângela Santos Gomes, de 48 anos, foi atacada pelo ex-namorado no dia 21 de julho de 2025, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. LEIA TAMBÉM | As dores do feminicídio que não aparecem nas estatísticas



O suspeito, Francisco Ricardo Damásio de Oliveira, de 61 anos, teria desferido mais de 20 golpes de facão contra ela e decepado uma de suas orelhas. A vítima passou por uma cirurgia de nove horas, levou 283 pontos na cabeça e ficou internada por mais de um mês no Instituto Dr. José Frota (IJF). Além da compra da órtese para seu braço esquerdo, que perdeu os movimentos devido a gravidade das facadas, os recursos arrecadados também devem ser usados para custear cerca de seis medicamentos, prescritos principalmente para o controle das dores no corpo e para auxiliar no sono e ansiedade. “O único que consigo no posto [de saúde] é a losartana. Os outros só comprando. Só a misericórdia de Deus”, explica a paciente. Como mostra reportagem do O POVO, mesmo após meses do ataque, Elisângela ainda apresenta pontos e marcas profundas na cabeça, braços e rosto.

Mãe de uma menina autista, a sobrevivente relata dificuldades para cuidar da criança durante o período de recuperação. Desempregada no momento, ela também precisa realizar sessões de fisioterapia para tentar recuperar os movimentos do braço, mas não tem condições financeiras para arcar com o tratamento. LEIA TAMBÉM | Bolha da masculinidade precisa ser furada para falarmos sobre feminicídios

Conforme os autos do caso, o crime teria acontecido por que Francisco Ricardo estava inconformado com o fim do relacionamento com Elisângela. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar no mesmo dia do crime e, em outubro de 2025, se tornou réu por tentativa de feminicídio. No último dia 1º de dezembro, a Justiça decidiu levar o acusado a júri popular.

