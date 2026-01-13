Dois PMs são suspeitos de matar policial a tiros em barraca na Praia do Futuro

PM morre após dicussão em barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Dois policiais militares são suspeitos de matar a tiros o PM Paulo Henrique de Lima Silva, 37, na noite desse domingo, 11, em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) ao O POVO, nesta terça-feira, 13. Os suspeitos, que também estavam de folga, foram identificados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os dois policiais se apresentaram na unidade especializada, onde foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas. A investigação segue em andamento. A pasta não confirmou se eles foram presos.