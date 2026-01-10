Homem é assassinado a tiros em via pública em Fortaleza

Crime aconteceu na tarde deste sábado, 10, no bairro Vila Velha. Polícia Civil do Ceará investiga o caso

Um homem foi morto a tiros na tarde deste sábado, 10, em via pública no bairro Vila Velha, em Fortaleza. A vítima, ainda não identificada, foi a óbito no local. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações da motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso.