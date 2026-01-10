Homem é assassinado a tiros em via pública em Fortaleza

Homem é assassinado a tiros em via pública em FortalezaCrime aconteceu na tarde deste sábado, 10, no bairro Vila Velha. Polícia Civil do Ceará investiga o caso
Um homem foi morto a tiros na tarde deste sábado, 10, em via pública no bairro Vila Velha, em Fortaleza. A vítima, ainda não identificada, foi a óbito no local. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.
No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações da motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a PC-CE investiga o crime por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As oitivas e diligências seguem em andamento no intuito de identificar e capturar os envolvidos com o crime.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3257 4807
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
