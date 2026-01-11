PM morre e outras duas pessoas ficam feridas após discussão em barraca na Praia do Futuro

PM morre e outras duas pessoas ficam feridas após discussão em barraca na Praia do FuturoCrime aconteceu na noite desse domingo, 11. Uma discussão teria motivado o início da troca de tiros entre o agente militar e outro homem no local. Uma terceira pessoa também foi alvejada
Um policial militar foi morto a tiros no interior de uma barraca localizada na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite desse domingo, 11. O caso teria acontecido após uma discussão entre a vítima, de 37 anos, que estava de férias, e um homem, suspeito do crime, que também foi ferido no local. Uma terceira pessoa também foi alvejada.
Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento comercial registraram o momento em que o PM e o outro homem se estranham. Um dos homens chega a dar um tapa no outro e, em seguida, teria sido iniciada a troca dos disparos.
O PM morreu no local e as outras duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por veículo particular. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atuaram na ocorrência.
O PM foi identificado como Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos, segundo a Associação dos Profissionais da Segurança (APS). Em nota de pesar, a APS lamentou o falecimento do agente.
"A APS expressa seus sentimentos, primeiramente, à família do policial e a todos os colegas de farda que perderam um de seus combatentes. Neste momento de profunda dor, que Deus possa confortar o coração de todos e fortalecer familiares e amigos diante de tamanha perda", disse a associação.
A Polícia Militar publicou, na manhã desta segunda-feira, 12, uma nota de pesar. A corporação informou que o agente ingressou na PM em 11 de junho de 2018 e, atualmente, era lotado na 2ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Fortaleza.
“Nosso irmão Sd P. Silva sempre será lembrado como um profissional exemplar, leal, comprometido, disciplinado, e, acima de tudo, por seu coração generoso. Nunca mediu esforços para ajudar o próximo e honrar a farda que vestiu.”, disse o sargento Diego, amigo do policial.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizam diligências acerca da ocorrência de homicídio doloso. O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A Sunrise Beach Club, local onde o crime aconteceu, informou, em nota, que a briga que resultou na morte do policial aconteceu na fila de acesso da barraca. Informou que os envolvidos não possuem vínculo com o estabelecimento. A barraca ainda disse que não houve entrada de pessoas armadas na área interna do local, onde estava ocorrendo uma festa.
"O episódio ocorreu integralmente na área externa, antes do acesso ao estabelecimento, e os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação. A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos”, disse um trecho da nota da barraca.
Atualizada em 12/1, às 17h25min