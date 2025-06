Criança morre e mãe é internada em estado grave após atropelamento em Vancouver, no Canadá

De acordo com a família das vítimas no Brasil, mãe e filho voltavam de um passeio de balsa em Horsehoe Bay, em West Vancouver, acompanhados por uma outra amiga, quando um ônibus da Translink, empresa de transporte público da cidade, subiu a calçada e atingiu o grupo. “Ela estava aproveitando um dia iluminado, ensolarado, para fazer o passeio”, conta Solange Schramm, irmã de Silvana.

“A única coisa que ele sabia é que ela estava no passeio com essa balsa, porque ela mandou uma mensagem pra ele sobre a balsa e depois ela silenciou. Aí, ele pensou assim: ‘não, ela silenciou porque daqui a meio hora ela vai voltar a fazer contato’. E não fez mais’”, conta Solange.

Em entrevista ao O POVO , Solange Schramm conta que a família no Brasil foi informada sobre o acidente por meio de uma ligação do marido de Silvana, o arquiteto paulista Clineu dos Santos Machado, que vive no Canadá há mais de 20 anos.

Leonardo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Segundo a família, Silvana Maria foi socorrida e encaminhada ao Vancouver General Hospital, onde segue sob cuidados intensivos das equipes médicas, sem previsão de alta.

Conforme Solange, o acidente gerou uma onda de comoção pela região e ela espera que, no momento certo, a empresa assuma as responsabilidades cabíveis.

Em entrevista à imprensa canadense, o sargento Chris Bigland, do Departamento de Polícia de West Vancouver, informou que a investigação está em estágio inicial e que uma infração criminal não foi descartada, mas que a velocidade não foi considerada um fator do acidente. O motorista do ônibus prestou depoimento à polícia e o veículo foi conduzido para uma inspeção mecânica.

“Quando o Leonardo nasceu, em outubro de 2020, foi como se a vida dela se completasse. Me lembrei agora de um poema da Cecília Meireles: “Eu canto porque a minha vida está completa.” Era isso. A maternidade a transformou por completo. Ela assumiu esse papel de maneira total: vivia para ele, com ele, em função dele”, revela Solange.

Kevin Quinn, CEO da Translink, informou que a empresa está colaborando com o Departamento de Polícia de West Vancouver para as investigações.

No domingo, 1º, o Consulado-Geral do Brasil em Vancouver foi informado sobre o acidente no domingo e segue prestando apoio constitucional à família, conforme explicou Solange Schramm.

Aos quatro anos, Leonardo é descrito por Solange como uma criança meiga, doce e de uma “sensibilidade rara, uma aura quase angelical”. Em uma viagem a Fortaleza no ano passado, ela relembra que Leonardo foi a luz dos dias da família. “Ele virou nosso xodózinho, nosso sol particular. Era impossível não se encantar com ele”, declara.

De acordo com familiares, o corpo de Leonardo Pedro Schramm Machado deve ser velado em dois momentos distintos, tanto no Brasil quanto no Canadá. Ainda não há data para as cerimônias, já que as tratativas sobre o traslado devem passar pelo consulado.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Vancouver, afirmou ter ciência do caso e disse estar prestando assistência consular à família envolvida. Ainda segundo a pasta, o traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017.

Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, o Ministério explica que as Embaixadas e Consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais.