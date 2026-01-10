Vídeo: homem é detido ao pichar muro de viaduto em Fortaleza

Ação foi flagrada por câmeras de videomonitoramento do Centro de Comando e Controle de Fortaleza nessa sexta-feira, 9

Um homem foi detido após ser flagrado pichando muro de viaduto localizado na avenida Dom Luís, no bairro Varjota, em Fortaleza , nessa sexta-feira, 9. Uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) abordou o suspeito após ele ser flagrado por câmeras de videomonitoramento.

As imagens do Centro de Comando e Controle de Fortaleza (CCCFor) mostram que o suspeito chega ao local em uma motocicleta e estaciona na ciclofaixa. Em seguida, segue até o muro e picha o equipamento.

Logo depois, uma equipe da Guarda Municipal realizou a abordagem ao suspeito. Ele foi detido e encaminhado pelos agentes municipais ao 15º Distrito Policial, no bairro Cidade 2000, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Veja o vídeo

