Seis Farmácias Polo funcionarão neste sábado, 10; confira horário

Seis postos de saúde da Prefeitura de Fortaleza com Farmácia Polo estarão abertos das 8 às 17 horas neste sábado, 10, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A iniciativa busca dar mais agilidade à dispensação de medicamentos, mediante apresentação de receita e encaminhamento médico.

A ação integra o programa Saúde que Cuida Fortaleza, voltado ao fortalecimento da rede municipal de saúde, com investimentos em melhorias estruturais, ampliação de serviços e reforço das equipes profissionais.