Seis Farmácias Polo funcionarão neste sábado, 10; confira horário

Seis postos de saúde da Prefeitura de Fortaleza com Farmácia Polo estarão abertos das 8 às 17 horas neste sábado, 10, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A iniciativa busca dar mais agilidade à dispensação de medicamentos, mediante apresentação de receita e encaminhamento médico.
A ação integra o programa Saúde que Cuida Fortaleza, voltado ao fortalecimento da rede municipal de saúde, com investimentos em melhorias estruturais, ampliação de serviços e reforço das equipes profissionais.
Bairros contemplados serão Jacarecanga, Mucuripe, Parquelândia, Itaperi, Conjunto Ceará e Messejana.
As Farmácias Polo são responsáveis pela dispensação de 139 medicamentos adquiridos pela Capital, incluindo aqueles destinados ao tratamento de transtornos mentais, hipertensão, diabetes, dislipidemia, além de antibióticos, entre outros. Fortaleza conta com 26 unidades em funcionamento.
Segundo a Prefeitura, as unidades contam com farmacêuticos, que orientam a população quanto ao uso correto dos produtos, reforçando a segurança e a eficácia dos tratamentos.
Serviço
Abertura de postos com Farmácia Polo
Quando: sábado, 10
Horários: 8 às 17 horas
- Carlos Ribeiro
Onde: rua Francisco Sá, 2670 - Jacarecanga
- Flávio Marcílio
Onde: avenida Abolição, 4180 - Mucuripe
- Anastácio Magalhães
Onde: rua Dom José Lourenço, 850 - Parquelândia
- Dom Aloísio Lorscheider
Onde: rua Betel, 1895 - Itaperi
- Maciel De Brito
Onde: rua 602, 2 - Conjunto Ceará
- Lúcia Belém (Messejana)
Onde: rua Guilherme Alencar, S/N - Messejana