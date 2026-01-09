Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seis Farmácias Polo funcionarão neste sábado, 10; confira horário

Seis postos de saúde da Prefeitura de Fortaleza com Farmácia Polo estarão abertos das 8 às 17 horas neste sábado, 10, nos bairros Jacarecanga, Mucuripe, Parquelândia, Itaperi, Conjunto Ceará e Messejana
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Seis postos de saúde da Prefeitura de Fortaleza com Farmácia Polo estarão abertos das 8 às 17 horas neste sábado, 10, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A iniciativa busca dar mais agilidade à dispensação de medicamentos, mediante apresentação de receita e encaminhamento médico.

"Tenho 4 anos para implementar", diz Evandro sobre postos de saúde abertos até 21 horas; LEIA

A ação integra o programa Saúde que Cuida Fortaleza, voltado ao fortalecimento da rede municipal de saúde, com investimentos em melhorias estruturais, ampliação de serviços e reforço das equipes profissionais.

Bairros contemplados serão Jacarecanga, Mucuripe, Parquelândia, Itaperi, Conjunto Ceará e Messejana.

As Farmácias Polo são responsáveis pela dispensação de 139 medicamentos adquiridos pela Capital, incluindo aqueles destinados ao tratamento de transtornos mentais, hipertensão, diabetes, dislipidemia, além de antibióticos, entre outros. Fortaleza conta com 26 unidades em funcionamento.

Segundo a Prefeitura, as unidades contam com farmacêuticos, que orientam a população quanto ao uso correto dos produtos, reforçando a segurança e a eficácia dos tratamentos. 

Serviço

Abertura de postos com Farmácia Polo

Quando: sábado, 10
Horários: 8 às 17 horas

  • Carlos Ribeiro

Onde: rua Francisco Sá, 2670 - Jacarecanga

  • Flávio Marcílio

Onde: avenida Abolição, 4180 - Mucuripe

  • Anastácio Magalhães

Onde: rua Dom José Lourenço, 850 - Parquelândia

  • Dom Aloísio Lorscheider

Onde: rua Betel, 1895 - Itaperi

  • Maciel De Brito

Onde: rua 602, 2 - Conjunto Ceará

  • Lúcia Belém (Messejana)

Onde: rua Guilherme Alencar, S/N - Messejana

